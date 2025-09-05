Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Mean Chey
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Khan Mean Chey, Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Condo in Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodscha
Condo
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
ist ein 36-stöckiges Wohngebiet in Boeung Tompun, nur wenige Minuten vom russischen Markt, B…
$49,000
Condo in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Kingston Royale – Modernes Wohnen im Herzen von Phnom PenhKingston Royale ist ein 36-stöckig…
$40,930
