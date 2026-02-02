Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Wohnimmobilien
  4. Doppelhaus

Duplexes in Kambodscha

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Doppelhaus 3 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Time Square 8 - 2-Zimmer-Doppelzimmer🔥 Exklusiv | 📍 Top Lage | 💰 Hohe ErträgePreisnachlass:1…
$74,560
Doppelhaus in Khan Daun Penh, Kambodscha
Doppelhaus
Khan Daun Penh, Kambodscha
Fläche 60 m²
ZEITSCHRIFTENLOBBY und DUPLEX✅Erforderliches Design✅Stilvoller Innenraum✅Premium Segment✅VIP…
$40,387
