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Wohnimmobilien in Zubkauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Zubki, Belarus
Haus
Zubki, Belarus
Fläche 99 m²
Kompakte einstöckige Wohnanlage von 2022 Rekonstruktion mit allen Kommunikationen! Komm und …
$20,800
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