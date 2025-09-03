Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Znamienski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Znamienski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 511 m² in Stradziec, Belarus
Restaurant, Café 511 m²
Stradziec, Belarus
Fläche 511 m²
Stockwerk 1/1
Das Gebäude ist spezialisiert auf die Verpflegung mit Hotelzimmern und ein Geschäft in der I…
$360,000
