Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zielienaborski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Zielienaborski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Zialiony Bor, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Zialiony Bor, Belarus
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/2
Kaufen Sie eine 1-Zimmer-Wohnung in der Region Minsk, Zeleny Bor, Central str., 6Vertragsnum…
$11,200
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zielienaborski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen