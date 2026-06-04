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Gewerbeimmobilien in Schabinka, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 133 m² in Schabinka, Belarus
Gewerbefläche 133 m²
Schabinka, Belarus
Zimmer 3
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/1
Los 9639. Weitere Informationen Zu verkaufen Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 133.3 m2…
$59,000
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Produktion 346 m² in Schabinka, Belarus
Produktion 346 m²
Schabinka, Belarus
Fläche 346 m²
Produktions- und Lagerstätten im Grundstück in der Industriezone der Stadt Zhabinka, Brest R…
$60,000
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