  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zazevicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Zazevicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Staryja Ciaruski, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Staryja Ciaruski, Belarus
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/2
Dreizimmerwohnung in Old Terushki mit einem Grundstück ❤️Zum Verkauf 3-Zimmer-Wohnung von 64…
$31,000
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Zazevicki sielski Saviet, Belarus

