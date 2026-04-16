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Langfristige Miete von Häuser in Saslauje, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Saslauje, Belarus
Haus 4 zimmer
Saslauje, Belarus
Zimmer 4
Fläche 187 m²
Etagenzahl 2
Haus am Ufer des Sees in Zaslavl! Erste Küste. 15 km von Moskau entfernt. Das Haus ist aus H…
$3,500
pro Monat
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Haus 4 zimmer in Saslauje, Belarus
Haus 4 zimmer
Saslauje, Belarus
Zimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Haus am Ufer des Sees in Zaslavl! Erste Küste. 15 km von Moskau entfernt. Das Haus ist aus H…
$3,200
pro Monat
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