  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Zalieski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Zalieski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Zalesse, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Zalesse, Belarus
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/3
Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung Zalesye. ❤️ 2-Zimmer-Wohnung 49.1 m2 in Zalesye, PVC-Fenster, ve…
$24,900
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Zalieski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
