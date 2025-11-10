Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Belarus
  3. Zabinkauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
Häuser mit Garage in Zabinkauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Zabinkauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zabinkauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
$79,000
