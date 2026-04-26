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Gewerbeimmobilien in Jamnicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 636 m² in Jamnicki sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 1 636 m²
Jamnicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 1 636 m²
Stockwerk 1/2
Recreation Center "Flowing" - ein fertiges Investitionsprojekt in der malerischen Lage des C…
$250,000
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