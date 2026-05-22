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Wohneigentum mit Garten kaufen in Voranava District, Belarus

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Radun
8
Woranawa
5
Radunski sielski Saviet
3
11 immobilienobjekte total found
Haus in Bolcisski sielski Saviet, Belarus
Haus
Bolcisski sielski Saviet, Belarus
Fläche 64 m²
Das Haus in Peles ist geräumig, Natur und ein idealer Ort zum Leben. Zu verkaufen Holzhaus i…
$3,500
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in Radun, Belarus
Radun, Belarus
Fläche 60 m²
Die Hälfte des Hauses ist im Stadtdorf Radun im Voronowski Bezirk zu verkaufen, 25 km von Li…
$15,500
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Haus in Woranawa, Belarus
Haus
Woranawa, Belarus
Fläche 113 m²
Geräumiges Haus mit einem großen Grundstück in G.P. Voronovo - für ein komfortables Leben un…
$31,500
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International Property AlertInternational Property Alert
Haus in Radunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Radunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 70 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in Vashkeli, Voronovsky Bezirk! Ein solides Holzhaus mit einer …
$6,900
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Haus in Radunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Radunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 109 m²
Geräumiges Ziegelhaus umgeben von Natur. Wir bieten zum Verkauf ein gemütliches, starkes Hau…
$12,900
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Haus in Bieniakoni, Belarus
Haus
Bieniakoni, Belarus
Fläche 68 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Ziegelhaus in ag. Benyakoni, Voronov Bezirk! Gesamtfläche: 68 m2…
$14,900
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GrekodomGrekodom
Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 98 m²
Ein gemütliches Haus zum Verkauf in G.P. Radun, Voronowski Bezirk auf der Dzerzhinsky Street…
$21,500
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 118 m²
Ein Teil des Hauses ist in GP zu verkaufen. Radun vom Bezirk Voronov. Tolle Option für eine …
$18,300
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Haus in Radunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Radunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 69 m²
Ich werde ein Haus im Dorf Pashkovichi verkaufen, Voronowski Bezirk, 20 km von Lida! - Gesam…
$6,500
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Haus in Zyrmunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Zyrmunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 65 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Wohnhaus im Dorf Zalessky. Ein idealer Ort für diejenigen, die v…
$9,000
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Haus in Woranawa, Belarus
Haus
Woranawa, Belarus
Fläche 180 m²
Zweistöckiges Haus in G.P. Voronovo - Komfort und Platz für die ganze Familie! Gesamtfläche:…
$25,000
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Eigenschaftstypen in Voranava District

häuser

Immobilienangaben in Voranava District, Belarus

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