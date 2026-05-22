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Wohnimmobilien mit Garage in Voranava District, Belarus

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Radun
8
Woranawa
5
Radunski sielski Saviet
3
9 immobilienobjekte total found
Haus in Woranawa, Belarus
Haus
Woranawa, Belarus
Fläche 74 m²
Ein Teil des Hauses in Voronovo für Sieg wird verkauft. Gesamtfläche von 74,4 qm, Wohnfläche…
$30,000
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 144 m²
Wir bieten Ihnen ein geräumiges Wohnhaus von Dachgeschoss mit eigenem Territorium, Garage, H…
$45,318
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in Radun, Belarus
Radun, Belarus
Fläche 60 m²
Die Hälfte des Hauses ist im Stadtdorf Radun im Voronowski Bezirk zu verkaufen, 25 km von Li…
$15,500
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International Property AlertInternational Property Alert
Haus in Radunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Radunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 70 m²
Gemütliches Haus zum Verkauf in Vashkeli, Voronovsky Bezirk! Ein solides Holzhaus mit einer …
$6,900
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Haus in Woranawa, Belarus
Haus
Woranawa, Belarus
Fläche 198 m²
Geräumiges Ziegelhaus zum Verkauf in G.P. Voronovo, 24 Bright Street. Ideal für diejenigen, …
$110,000
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 98 m²
Ein gemütliches Haus zum Verkauf in G.P. Radun, Voronowski Bezirk auf der Dzerzhinsky Street…
$21,500
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 118 m²
Ein Teil des Hauses ist in GP zu verkaufen. Radun vom Bezirk Voronov. Tolle Option für eine …
$18,300
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Haus in Radun, Belarus
Haus
Radun, Belarus
Fläche 61 m²
Gemütliches Ziegelhaus zum Verkauf in einem ruhigen Ort im Zentrum des Dorfes Radun, in Per.…
$14,500
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Haus in Radunski sielski Saviet, Belarus
Haus
Radunski sielski Saviet, Belarus
Fläche 69 m²
Ich werde ein Haus im Dorf Pashkovichi verkaufen, Voronowski Bezirk, 20 km von Lida! - Gesam…
$6,500
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Eigenschaftstypen in Voranava District

häuser

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