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Wohnungen in Volnauski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Nizniaje Cernichava, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Nizniaje Cernichava, Belarus
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/1
3-Zimmer-Wohnung 83.1 qm. in einem Cottage-Typ Haus in Nischni Chernikhovo! 25 km von Barano…
$11,000
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