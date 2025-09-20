Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Wizebskaja Woblasz
  4. Langfristige Vermietung
  5. Geschäft

Langfristige Miete von Geschäfte in Wizebskaja Woblasz, Belarus

Geschäft Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Geschäft 127 m² in Mjory, Belarus
Geschäft 127 m²
Mjory, Belarus
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/1
Historisches Stadtzentrum. Ein separates Gebäude auf dem zentralen Platz. In das Gebäude wur…
$499
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 681 m² in Dsisna, Belarus
Geschäft 681 m²
Dsisna, Belarus
Fläche 681 m²
Stockwerk 1/1
Ein separates Gebäude, im Zentrum, neben einem Busbahnhof für Intercity-Routen. Ramp. Gute Z…
$999
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen