  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Wizebskaja Woblasz
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Wizebskaja Woblasz, Belarus

gewerbeimmobilien
33
betriebsgebäude
5
laden
4
1 immobilienobjekt total found
Investition 3 600 m² in Opsa, Belarus
Investition 3 600 m²
Opsa, Belarus
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 3
Ein Angebot für Investoren.Ein einzigartiges Objekt im Herzen des Nationalparks Braslav Lake…
$99,500
