Büroräumen in Wizebsk, Belarus

gewerbeimmobilien
8
1 immobilienobjekt total found
Büro 1 580 m² in Wizebsk, Belarus
Büro 1 580 m²
Wizebsk, Belarus
Fläche 1 580 m²
Etagenzahl 2
Medizinischer Komplex zum Verkauf. Der Komplex besteht aus: 6 Gebäude mit Gesamtfläche - 157…
$250,000
