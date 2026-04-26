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Wohnimmobilien in Vietrynski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Vietrynski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Vietrynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 168 m²
Unsere Anlage befindet sich am Ufer eines einzigartigen Reservoirs. Der See Navletskoe ist b…
$195,000
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Immobilienangaben in Vietrynski sielski Saviet, Belarus

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