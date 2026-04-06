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Gewerbeimmobilien in Viesialouski sielski Saviet, Belarus

3 immobilienobjekte total found
Lager 594 m² in Viesialouski sielski Saviet, Belarus
Lager 594 m²
Viesialouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 23
Fläche 594 m²
Stockwerk 1/1
Wir bringen auf Ihre Aufmerksamkeit das ehemalige Schulgebäude mit einer Fläche von 593,6 qm…
$31,000
MwSt.
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Gewerbefläche 594 m² in Viesialouski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 594 m²
Viesialouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 23
Fläche 594 m²
Stockwerk 1/1
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Lager 1 859 m² in Viesialouski sielski Saviet, Belarus
Lager 1 859 m²
Viesialouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 1
Fläche 1 859 m²
Etagenzahl 1
We bring to your attention a site with a capital structure , located in the Poopoadre: Min…
$299,900
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