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Cottages in Viercialiskauski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Viercialiskauski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Viercialiskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 165 m²
Zum Verkauf ein gutes Ferienhaus im klassischen Stil auf der Straße Baltiy im Dorf Beregovoy…
$172 698
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Immobilienangaben in Viercialiskauski sielski Saviet, Belarus

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