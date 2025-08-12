Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Viasiejski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Viasiejski sielski Saviet, Belarus

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Fläche 156 m²
Ästhetik des Vorortlebens einer neuen Ebene ❤️Eine einzigartige Kombination aus Natur, Komfo…
$145,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Viasiejski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen