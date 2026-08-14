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Häuser in Varonicki sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Bliznica, Belarus
Haus 4 zimmer
Bliznica, Belarus
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ein Ziegelhaus mit Dachboden auf einem Grundstück von 25 Hektar, in a.g. Twin, 2…
$28,216
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Immobilienangaben in Varonicki sielski Saviet, Belarus

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