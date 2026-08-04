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Cottages in Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarus

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Ferienhaus in Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarus
Ferienhaus
Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarus
Fläche 116 m²
Ein einzigartiges Öko-Land am Ufer des Zarovshchyna-Sees, Yasyuki Wir bieten zum Verkauf ein…
$154,740
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Immobilienangaben in Voropaevskiy selskiy Sovet, Belarus

mit Garten
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Luxuriös
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