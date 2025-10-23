Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Valozynski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Valozynski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Valozynski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Valozynski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/1
$36,200
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Valozynski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen