Wohnimmobilien in Uzrecki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Uzrecki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Uzrecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 154 m²
Schöner Ort. Details im Video. Weitere Informationen auf Anfrage Fläche: 154 m2, Wohnfläche…
$325,000
Immobilienangaben in Uzrecki sielski Saviet, Belarus

