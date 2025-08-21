Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Urycki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Urycki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Urycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Urycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 46 m²
Zum Verkauf ein Dorf log Haus mit einer Gesamtfläche von 45.6 Quadratmetern auf einem Grunds…
$14,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Urycki sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen