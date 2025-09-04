Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Svislac
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Svislac, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Büro 708 m² in Svislac, Belarus
Büro 708 m²
Svislac, Belarus
Fläche 708 m²
Zu verkaufen ist ein Gebäude mit einer Fläche von 708,1 m2, auf einem Grundstück von 0,804 H…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen