Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Svabski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Svabski sielski Saviet, Belarus

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Svabski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Svabski sielski Saviet, Belarus
Fläche 734 m²
Investitionen in Komfort und stabiles Einkommen ❤️ Cottage mit Kommunikation und Stiftung fü…
$80,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Ferienhaus in Svabski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Svabski sielski Saviet, Belarus
Fläche 734 m²
Dreistufiges Premium-Ferienhaus ❤️ Einzigartiges Drei-Level-Ferienhaus für Landleben und pro…
$900,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Svabski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen