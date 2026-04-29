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Gewerbeimmobilien in Svabski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 2 557 m² in Svabski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 2 557 m²
Svabski sielski Saviet, Belarus
Fläche 2 557 m²
Stockwerk 1/2
Anti-Krise-Investition von 39.000 Dollar.Umbaustation und Land von 1,6073 Hektar.Lage: Minsk…
$39,000
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