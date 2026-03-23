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Gewerbeimmobilien in Stoubzy, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 487 m² in Stoubzy, Belarus
Gewerbefläche 3 487 m²
Stoubzy, Belarus
Fläche 3 487 m²
Verkauf von GebäudenAdresse: Minsk Region, Stolbtsovsky Bezirk, Stolbtsy, 17 September Straß…
$187,000
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Geschäft 66 m² in Stoubzy, Belarus
Geschäft 66 m²
Stoubzy, Belarus
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/1
Sale of a new detached building in Stolbtsy. Plot 4 acres.Blapgostroynaya territory.Part of …
$34,000
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