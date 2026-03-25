Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Stoubzy
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Stoubzy, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Stoubzy, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Stoubzy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten Ihnen eine wunderbare, helle 2-Zimmer-Wohnung in einem Ziegelhaus zu kaufen. Das…
$53,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen