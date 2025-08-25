Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Stajkauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Stajkauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Stajkauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Stajkauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 59 m²
Verkauf Dachgeschoss in Ivatsevichsky Bezirk, D.Bych. Das Grundstück von 16.5 Hektar ist ene…
$8,500
