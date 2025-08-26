Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Starasvierzanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Drazdy, Belarus
Haus
Drazdy, Belarus
Fläche 73 m²
Ein Haus zum Verkauf für ganzjährig leben.Das Haus hat Gas, Wasser, Kanalisation, gepflegte …
$43,000
Immobilienangaben in Starasvierzanski sielski Saviet, Belarus

