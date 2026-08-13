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Haus mit Garten kaufen in Staradarozski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Staradarozski sielski Saviet, Belarus
Haus
Staradarozski sielski Saviet, Belarus
Fläche 113 m²
Zu verkaufen ein modernes geräumiges Haus im Dorf Karmazy. Die Fläche des Hauses beträgt 113…
$69,900
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Immobilienangaben in Staradarozski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
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