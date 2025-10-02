Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Stankauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Haus 4 zimmer
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
$95,000
Immobilienangaben in Stankauski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
