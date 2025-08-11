Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Smarhon, Belarus

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Haus in Akciabrski sielski Saviet, Belarus
Haus
Akciabrski sielski Saviet, Belarus
Fläche 47 m²
Haus mit einem geräumigen Grundstück im D. Mosolie ❤️ Haus zum Verkauf 27 Kilometer von Soli…
$12,900
Wohnung 1 zimmer in Babrujsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Babrujsk, Belarus
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 7/9
Angeboten für Verkauf Einzimmerwohnung in der Stadt Bobruisk an der Adresse: Boulevard Pribe…
$24,000
Haus in Kryvicy, Belarus
Haus
Kryvicy, Belarus
Fläche 74 m²
Kaufen Sie ein Haus in einem malerischen Ort! ❤️ Verkauf eines Landhauses 15 Kilometer von S…
$5,500
Haus in Palacanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Palacanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 30 m²
Haus mit Bad und Grundstück 25 Hektar ❤️ Zum Verkauf ein Haus zum Wiederaufbau mit einem Bad…
$6,000
Wohnung 4 zimmer in Kopishche, Belarus
Wohnung 4 zimmer
Kopishche, Belarus
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 23/23
Geräumige Arten Penthouse mit Designer-Reparaturen in Novy Borovaya, Sky St., 10 Tauchen Sie…
$365,000
Wohnung 3 zimmer in Ciurliouski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Ciurliouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/1
Ihr Landhaus: 48,9 m2 Gemütlichkeit auf Ihrem eigenen Grundstück! ❤️ Eine einzigartige Wohnu…
$13,900
Wohnung 2 zimmer in Sluzk, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Sluzk, Belarus
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 6/9
Gemütliche Wohnung in einer Landschaft ❤️ Ein-Zimmer-Wohnung, in einer Gegend mit ausgezeich…
$36,900
Wohnung 2 zimmer in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Muchaviecki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/5
2-Zimmer-Wohnung, Brest, nab. Franciska Skaryna, 1963, 1 / 5 Ziegel, 46.1 / 46.1 / 29.0 / 6.…
$99,000
Haus in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 77 m²
Ferienhaus mit einem Haus 12 km von Minsk ❤️ Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes, geplantes…
$45,000
Wohnung 1 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 22/24
Stilvolle Wohnung in einem der besten Viertel der Minsk Mir Wohnanlage ❤️Warme und gemütlich…
$71,900
Wohnung 2 zimmer in Homel, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Homel, Belarus
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
Zum Verkauf 2-Zimmer-Wohnung in einem ordentlichen Wohnzustand. Zimmer isolierte Fläche von …
$43,500
Wohnung 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 12/12
Geräumige Wohnung in der Nähe von st.m. "Uruzhye" ❤️Frische Renovierungen, geräumige Wohnzim…
$169,900
