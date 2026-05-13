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Wohnimmobilien mit Garage in Rajon Sluzk, Belarus

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Sluzk
43
Viasiejski sielski Saviet
11
Pokrasauski sielski Saviet
5
Boksycki sielski saviet
4
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21 immobilienobjekt total found
Haus in Novyja Rackavicy, Belarus
Haus
Novyja Rackavicy, Belarus
Fläche 54 m²
Zu verkaufen ein Ziegelhaus mit einem Grundstück im Dorf Novy Rachkovichi von Slutsk Bezirk,…
$11,000
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Haus in Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Haus
Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Fläche 93 m²
Ein Haus zum Verkauf in einem schönen malerischen Ort von Popovtsy, Slutsk Bezirk. Die Gesam…
$17,000
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 75 m²
Ein gemütliches Haus zum Verkauf in Slutsk. Das Haus besteht aus 3 Wohnzimmern. Gesamtfläche…
$40,000
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AdriastarAdriastar
Haus in Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Haus
Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Fläche 60 m²
Eine tolle Option für ganzjährig lebende oder Sommerferien. Das Haus ist log, das Dach ist M…
$11,000
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Haus in Balotcycy, Belarus
Haus
Balotcycy, Belarus
Fläche 76 m²
Geräumiges Wohnhaus zum Verkauf im Dorf Bolotchitsy, Stadtteil Slutsk, 19 km von Slutsk und …
$10,500
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Haus in Zapollie, Belarus
Haus
Zapollie, Belarus
Fläche 146 m²
Zeit, ein Haus in den Vororten zu kaufen ❤️ Zum Verkauf ein Haus mit einem großen Grundstück…
$63,000
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MontbelMontbel
Haus in Boksycki sielski saviet, Belarus
Haus
Boksycki sielski saviet, Belarus
Fläche 70 m²
Brick Haus 7 km von Slutsk, alle Kommunikation ❤️ Zum Verkauf ein Ziegelhaus mit einer Fläch…
$52,000
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Ferienhaus in Sluzk, Belarus
Ferienhaus
Sluzk, Belarus
Fläche 206 m²
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus in Slutsk mit guter kosmetischer Reparatur. Gesamtfläche …
Preis auf Anfrage
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Haus in Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Haus
Viasiejski sielski Saviet, Belarus
Fläche 40 m²
Haus zum Verkauf mit Annehmlichkeiten und Gasheizung. Im Haus, PVC-Fenster, Innentüren mdf, …
$24,000
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Haus in Pokrasauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Pokrasauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 38 m²
Ein Haus zum Verkauf in Slutsk Bezirk. Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 38,0 Quadratmeter…
$15,000
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 105 m²
Minsk Region, Slutsk, Maxim Bogdanovich St., 95 km von Moscow Ring Road.Das Haus wurde 1957 …
$52,900
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 70 m²
Geräumiges Haus aus Holz mit vier Zimmern und Sommerküche ❤️Haus des Holzes 70.4 m2 (Wohnung…
$24,900
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Haus in Piersamajski sielski Saviet, Belarus
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Piersamajski sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Auf der Suche nach Frieden und Ruhe in der Natur? Wir bieten Ihnen unsere Möglichkeit zu prü…
$10,000
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 77 m²
Haus zum Verkauf mit allen Annehmlichkeiten an der Adresse: Slutsk, Vecherkevich str. Das Ha…
$42,000
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in Sluzk, Belarus
Sluzk, Belarus
Fläche 29 m²
Politur im Zentrum von Slutsk ❤️ Halbe Häuser im Stadtzentrum: 29.3 qm, Wohnhaus - 22.6 qm. …
$16,300
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Haus in Kirauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kirauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Ein Haus zum Verkauf im Dorf Ogorodniki Slutsk Bezirk. Die Gesamtfläche des Hauses ist 55.7 …
$13,500
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 113 m²
Wohnhaus mit Garage und Garten in Slutsk ❤️ Ein geräumiges Wohnhaus in Slutsk mit Gasheizung…
$53,000
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Ferienhaus in Sluzk, Belarus
Ferienhaus
Sluzk, Belarus
Fläche 140 m²
Geräumiges Ziegelhaus mit allen Kommunikationen ❤️ Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus in einer r…
$97,000
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Haus in Sluzk, Belarus
Haus
Sluzk, Belarus
Fläche 72 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Haus im Herzen von Slutsk. ❤️ Ein komfortables Haus mit guten Re…
$58,000
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Haus in Vasilinki, Belarus
Haus
Vasilinki, Belarus
Fläche 112 m²
Haus zum Verkauf in Vasilinka Dorf Slutsk Bezirk Minsk Region, nur 500 m von Slutsk. Alle An…
$47,500
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Haus in Hacukouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hacukouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Der Zustand besteht aus, starke Holzböden und Wände, Wohnzimmer erfordern kosmetische Repara…
$12,500
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