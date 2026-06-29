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Häuser mit Garage in Slabadski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Slabadski sielski Saviet, Belarus
Haus
Slabadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 123 m²
Haus zum Verkauf an einem malerischen Ort mit einem Bad an der Quelle des Neman! Grillhaus m…
$31,883
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Immobilienangaben in Slabadski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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