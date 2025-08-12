Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Sinkouski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Sinkouski sielski Saviet, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Sinki, Belarus
Ferienhaus
Sinki, Belarus
Fläche 130 m²
Geräumiges Zwei-Level-Haus in der landwirtschaftlichen Stadt Sinki ❤️ Das Haus mit einer Ges…
$41,000
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Sinkouski sielski Saviet, Belarus

