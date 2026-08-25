Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kurzfristige Vermietung
  4. Ferienhaus

Miete Cottages pro Tag in Belarus

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Wizebsk, Belarus
Ferienhaus 3 zimmer
Wizebsk, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Inst.TikTok - @krupskoy42Neues Haus, 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer mit Klimaanlage, warmen…
$268
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen