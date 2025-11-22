Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Scomyslicki sielski Saviet
  4. Langfristige Vermietung
  5. Geschäft

Langfristige Miete von Geschäfte in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Geschäft 191 m² in Aziarco, Belarus
Geschäft 191 m²
Aziarco, Belarus
Zimmer 1
Fläche 191 m²
Stockwerk 2/2
Mietplatz an der Adresse: Agrarkomplex Ozertso, Centralnaya str., 35A Hauptmerkmale: - separ…
$1,150
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Geschäft 79 m² in Aziarco, Belarus
Geschäft 79 m²
Aziarco, Belarus
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/1
Ein Einzelhandelsraum von 79,4 m2 wird im Zentrum von Ag. Lake gemietet. Das Zimmer ist ein …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
