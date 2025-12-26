Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Saskouski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Saskouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Saskouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Haus zum Verkauf in Starina (Smolevichi Bezirk Minsk Region). Extreme Grundstück im Dorf. Ha…
$28,000
Immobilienangaben in Saskouski sielski Saviet, Belarus

