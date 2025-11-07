Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Sapockinski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Sapockinski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Sapockinski sielski Saviet, Belarus
Haus
Sapockinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 50 m²
Auf Verkauf Gartenhaus im ST "Yantarnoe" Sopotskinsky S/S. Das Hotel liegt an einem malerisc…
$15,000
Immobilienangaben in Sapockinski sielski Saviet, Belarus

