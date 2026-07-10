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Gewerbeimmobilien in Sapockinski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 153 m² in Sapockinski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 153 m²
Sapockinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf steht ein Gebäude von nicht etabliertem Zweck, der Name "Esszimmer". Die Baufläc…
$15,154
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