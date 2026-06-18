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Langfristige Miete von Häuser in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Haus 4 zimmer
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles, modernes und helles Ferienhaus mit einem interessanten Design. Baujahr 2021. Die…
$3,000
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