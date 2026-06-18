Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Samachvalavicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Garten

Wohneigentum mit Garten kaufen in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

;
häuser
10
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 257 m²
Verkauf von 2-stöckigen Wohnhaus 2017. gebaut in Sloboda Samokhvalovichsky Dorf, 11 km von M…
$344,900
Eine Anfrage stellen
in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 24 m²
Zum Verkauf die Hälfte eines Wohngebäudes 20 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Slut…
$17,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen