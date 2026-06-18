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Wohnimmobilien mit Garage in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

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häuser
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in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 24 m²
Zum Verkauf die Hälfte eines Wohngebäudes 20 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Slut…
$17,500
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Ferienhaus in Samahvalavicy, Belarus
Ferienhaus
Samahvalavicy, Belarus
Fläche 183 m²
Gemütliches Ferienhaus von 182,7 m2 mit einem Wintergarten im Zentrum von Samokhvalovichi (1…
$289,122
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Haus in Samahvalavicy, Belarus
Haus
Samahvalavicy, Belarus
Fläche 168 m²
Haus zum Verkauf für eine große Familie.Das Haus befindet sich in der besten Lage der Agro-S…
$227,683
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
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Immobilienangaben in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
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