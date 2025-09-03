Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Soligorsk
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Garage

Cottages mit Garage in Soligorsk, Belarus

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Soligorsk, Belarus
Ferienhaus
Soligorsk, Belarus
Fläche 286 m²
Geräumiges 3-Ebene Ziegelhaus mit gemütlichem Garten ❤️ Ein Wohnhaus mit Garten, Garagen und…
$190,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Soligorsk, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen