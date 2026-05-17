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Cottages in Rubiazevicki sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Rubiazevicki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Rubiazevicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 139 m²
Zum Verkauf ein exklusives Ferienhaus an den Ufern des Rubezhevichy Reservoirs und mit Zugan…
$230,000
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Immobilienangaben in Rubiazevicki sielski Saviet, Belarus

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