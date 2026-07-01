Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Retschyza
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Retschyza, Belarus

;
gewerbeimmobilien
4
Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Geschäft 344 m² in Retschyza, Belarus
Geschäft 344 m²
Retschyza, Belarus
Fläche 344 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf eines Gewerbegebäudes (vollständiges Geschäft mit hoher Rendite)Adresse: Rechitsa, S…
$322,026
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen